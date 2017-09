Rechter beslist: doodziek jongetje blijft in Bedum

Amir en zijn vader (Foto: RTV Drenthe)

Het 10-jarige doodzieke jongetje Amir blijft in een verpleeginstelling in Bedum. De kinderrechter in Assen heeft beslist dat hij voorlopig niet teruggaat naar zijn ouders in Emmen.

Dat meldt RTV Drenthe. De machtiging voor de uithuisplaatsing is verlengd tot 5 november, laat de advocaat van Amirs ouders weten. Tot die tijd hebben de gezinsvoogd en de ouders de tijd om tot een oplossing te komen. Het doodzieke jongetje is vorige week bij zijn ouders uit het asielzoekerscentrum in Emmen gehaald. De zorg voor het kind zou onder de maat zijn. Advocaat Joancy Breeveld is niet blij met de uitspraak. Volgens haar wordt aan alle voorwaarden voldaan en is de zorg op orde, als Amir bij zijn ouders verblijft. 'Amir is stervende en het gaat niet zo heel goed met hem. Het is belangrijk dat hij bij zijn ouders kan zijn', aldus de advocaat. Ze overweegt in beroep te gaan tegen het vonnis. Nieuwe zitting Als de verlenging van de uithuisplaatsing er bijna opzit, volgt een nieuwe zitting. Dan bepaalt de rechter of de situatie rondom de zorg voor Amir voldoende is verbeterd, om hem te laten terugkeren naar zijn ouders. Bezoekersregeling De rechtbank pleitte in haar uitspraak nog wel voor een ruimere bezoekersregeling. Amirs ouders mogen hun zoon nu niet zomaar bezoeken. De rechtbank vindt dat de ouders Amir dagelijks moeten kunnen bezoeken. De rechter kon dit niet verplichten, omdat de bezoekersregeling niet de inzet van de zaak is. Stofwisselingsziekte De 10-jarige Amir heeft een ernstige stofwisselingsziekte en is verstandelijk gehandicapt. Woensdag sprak de kinderrechter met de ouders van Amir, de advocaat en de Kinderbescherming Noord-Nederland. Zij waren het er allemaal over eens dat er een snelle oplossing voor de situatie van de jongen moet komen.