Vijf jaar na de Facebookrellen: 'Toen het geen feestje werd, werden ze kwaad'

'Ze kwamen voor een feestje. En toen het geen feestje werd, werden ze kwaad. Vandaar die middelvinger.'

Fotograaf Jos Schuurman staat op 21 september 2012 in de frontlinie tijdens de Facebookrellen in Haren. Hij maakt een foto die uitgegroeit tot een iconisch beeld van het uit de hand gelopen Project X-feestje. Een gewonde jongen in een shirt met de tekst Feestboek wordt door twee vrienden ondersteund en steekt zijn middelvinger op naar de fotograaf.

Dit is het verhaal achter die foto.

'De vlam sloeg in de pan'

'Ik was er met een aantal collega's en heel veel media. 's Ochtends was er niks aan de hand, het was gezellig daar. 's Middags kwamen de dranghekken, de straatnaambordjes werden verwijderd. Er kwam steeds meer politie. De straat werd afgesloten, door zeven, acht agenten met een wapenstok. Toen kwamen de ME-bussen en werd het donker. Ik heb heel veel drank gezien en toen ging het mis. De vlam sloeg in de pan.'

'Getrokken, geduwd en geslagen'

'Er werd getrokken, geduwd en geslagen. We stonden op een gegeven moment op een kruispunt, rechts zagen we een jongen liggen. Hij lag te kermen: 'Au, au! Toen we erheen gingen, kwam er van rechts een groepje jongeren met ogen zo groot als stuivers. Dus dan weet je het wel.'

'

Als wij daarheen gaan, worden we vermoord'

'Die zouden ons wel even pakken, want we hadden hesjes aan waar heel groot 'Pers' opstond. Dan ben je dus een doelwit. Ik druk er één van me af: 'Wegwezen, ik ben je vijand niet, ik ga helpen!' Ik kniel neer bij die jongen, er moest een ambulance komen. Dus ik rende terug naar de politielinie. 'Als wij daarheen gaan, worden we vermoord', zegt een agent tegen me, met grote ogen vanachter zijn helm. 'Breng hem maar achter de linies.' Dat kan ik me ook wel voorstellen, want ze stonden er met een wapenstok en verder niks.'

Toen hij veilig was heb ik pas foto's gemaakt Jos Schuurman - fotograaf

'Je bent wel bang'

'Dus ik ren terug. 'Omhoog met die jongen en achter de linies, daar wordt hij geholpen.' Twee van zijn vrienden hebben hem opgetild. En toen hij veilig was, toen heb ik pas foto's gemaakt. Dat merkte hij en toen ging die middelvinger omhoog.'

'Je bent wel bang. Je ziet glas vliegen, stenen. Ik heb nog nooit dranghekken zo hoog door de lucht zien gaan. Het was gewoon echt gevaarlijk. Ik werd door de politie ook gewoon achter de ME-busjes getrokken. 'Jos, hierkomen! Het is veel te gevaarlijk!' En normaal doen ze dat niet. Je schuilt dan met zijn allen onder een regen van glassplinters, die over je heen komt.'

Lees ook:

- Vijf jaar na de Facebookrellen: 'Ik dacht dat er doden zouden vallen'

- Kijk terug: reconstructie 'Het drama van Haren'

- Vijf jaar na de Facebookrellen: 'Gewoon een hel op aarde'