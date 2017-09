Inwoners Westerwolde kunnen kiezen tussen Wedeka en fusiebedrijf Synergon

De inwoners van Westerwolde die na 1 januari aan het werk zijn bij een werkvoorzieningsbedrijf kunnen kiezen tussen Wedeka en het bedrijf waar Synergon in opgaat.

Dat bevestigt wethouder Seine Lok (CDA) van Vlagtwedde.

Wedeka is het werkvoorzieningsbedrijf waar de huidige gemeente Vlagtwedde mee samenwerkt, terwijl de gemeente Bellingwedde werkt met Synergon. 'De werknemers die nu bij Wedeka en Synergon in dienst zijn, blijven in dienst van het huidige bedrijf', zegt de wethouder.

Detachering

Voor hen verandert er dus niets. Maar als iemand in Bellingwedde woont en in Ter Apel wil werken, dan kan dat. 'Via een detacheringsconstructie is dat mogelijk.' Toch verwacht Lok niet dat er veel van de situatie gebruik wordt gemaakt. 'Mensen zijn vrij gehecht aan hun werkplek, en ik denk niet dat het heel veel zal voorkomen.'

Woonplaats

Waar mensen in eerste instantie geplaatst worden heeft vooral te maken met de plek waar iemand woont, zegt Lok. 'Mensen in het zuiden van de nieuwe gemeente Westerwolde worden bij Wedeka geplaatst, en mensen in het noorden van de gemeente, wat nu nog Bellingwedde heet, bij het bedrijf waar Synergon in opgaat.'

Kosten

De kosten van het werken met twee werkbedrijven vallen overigens niet hoger uit dan wanneer er slechts één werkbedrijf was geweest, volgens Lok. 'De kosten zijn niet hoger dan in de oude situatie het geval zou zijn.'

