Steenslag op de A28 zorgt voor overlast (update)

Opspattende steentjes op de A28 zorgen sinds donderdagochtend voor overlast voor het verkeer. Dat gebeurde op de weghelft richting Assen, tussen De Punt en Tynaarlo.

Daar heeft de aannemer de bovenste laag asfalt weggefreesd. 'Om het verkeer beter door te laten stromen, geven we de weg overdag weer vrij. Maar hier zijn meer steentjes losgekomen dan de bedoeling is', legt woordvoerder Wendy Batist van Rijkswaterstaat uit.

Volgende laag

Hoe dat kan, is niet duidelijk. 'De aannemer onderzoekt dat nu.' Komende nacht gaat de weg weer deels dicht, omdat dan de volgende laag verwijderd wordt.

De werkzaamheden maken deel uit van een grote opknapbeurt van de A28 tussen Groningen en Assen.

Schade

Of er automobilisten schade hebben door de steenslag, kan Batist niet zeggen. 'We hebben zes klachten binnengekregen tot nu toe. Of er ook schadegevallen zijn, weet ik niet.'

Wie schade heeft, kan zich via de website van Rijkswaterstaat melden. 'Daar staat een schadeformulier op.'

'Houd je aan de snelheid'

Hermien Schaap, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat, vult aan: 'Er staan borden, dat je zeventig kilometer per uur mag. Het is zaak om je daar echt aan te houden.' Want dan spatten de steentjes minder op, volgens Schaap.

Niet eerste keer

Ruim een jaar geleden waren er ook al problemen op de A28 tussen Haren en Tynaarlo. Begin juli lag er een soort drab op de weg, die mensen amper van hun auto kregen. Het ging om een oplossing van grind en teer. Rijkswaterstaat kreeg toen 150 klachten.

Enkele weken later klaagden automobilisten dat ze gezandstraald werden op de snelweg door opspattend grind. Dat ging om het stuk weg tussen Haren en De Punt.

