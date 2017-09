Buit bij woningoverval: een PlayStation met spelletjes

Een twintigjarige Stadjer moet anderhalf cel in voor een woningoverval in Delfzijl en verboden wapenbezit. Van de straf zou dan wel een half jaar voorwaardelijk zijn.

Dat is de eis het Openbaar Ministerie. Volgens het OM ging de man op 8 februari van dit jaar met twee vrienden naar Delfzijl. De mannen drongen een woning binnen, sloegen de bewoner en gingen er met een spelcomputer en meerdere spelletjes vandoor.

PlayStation

Het slachtoffer belde de politie en zei dat hij een van de daders had herkend. Dit was de twintigjarige Stadjer, waar hij kort daarvoor ruzie mee had gehad over een te koop aangeboden PlayStation.

De Stadjer ontkent in alle toonaarden. Hij was naar eigen zeggen de bewuste avond op een barbecue-feestje. De vrienden die volgens de man ook op het feestje waren, weten van niets.

WhatsApp gesprekken

Op de telefoon van de man werden games en een telefoon te koop aangeboden die overeenkwamen met de gestolen goederen.

Ook vonden de agenten WhatsApp gesprekken die gingen over de woningoverval. De man had geen idee hoe die berichten op zijn telefoon terecht zijn gekomen, zei hij.

Mededaders onbekend

De man werd in juli opgepakt. Bij hem thuis vonden de agenten een boksbeugel en een wapen. De twee mededaders zijn onbekend gebleven.

De rechtbank doet op 5 oktober uitspraak.