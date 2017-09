Stadjer die vriendin schopte en sloeg moet anderhalf jaar de bak in

Een 36-jarige Stadjer is voor het mishandelen van zijn toenmalige vriendin veroordeeld tot twee jaar cel waarvan een jaar voorwaardelijk.

De mishandeling gebeurde op 5 maart in Café Singelier in Groningen. Voor de ogen van de overige cafébezoekers schopte hij zijn vriendin en sloeg haar met een stoel. Toen de vrouw op de grond lag ging hij op haar staan. Omstanders grepen in.

Stoornissen

Het slachtoffer liep blauwe plekken en schaafwonden op. Ze moest een hoofdwond laten hechten. De man kampt met stoornissen en is verstandelijk beperkt. Hij moet zich laten behandelen.

De officier van justitie ging twee weken geleden tijdens de zitting uit van poging tot doodslag en eiste dertig maanden cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk. De rechtbank vond mishandeling bewezen.