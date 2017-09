Veerdiensten worden niet duurder als het aan de Waddeneilanden ligt

De Waddeneilanden gaan er alles aan doen om een prijsstijging van de boottickets te voorkomen. Rederijen moeten belasting gaan betalen en kunnen dat doorberekenen op de boottickets.

Op dit moment hebben rederijen met btw-tarief van nul procent te maken. Maar dat mag niet van Europa. De vrijstelling is alleen geldig voor zeeschepen die daadwerkelijk op volle zee worden gebruikt. De veerdiensten naar de Waddeneilanden worden niet op volle zee gebruikt, stelt de Europese Commissie.

De veerdiensten zijn er door het ministerie van Financiën van op de hoogte gesteld dat het btw-regime gaat veranderen.

'Proberen tegen te houden'

'We gaan dit proberen tegen te houden. We zoeken eerst uit hoe de vork precies in de steel zit', reageert Tineke Schokker, waarnemend burgemeester van Vlieland. Zij laat namens de Waddengemeenten weten ze het niet eens zijn met een mogelijke prijsverhoging.

In gesprek met de rederijen

De gemeenten gaan in gesprek met de rederijen over de verhoging. 'Zonder kruit kunnen we niet schieten. We gaan dus eerst kijken hoe deze Europese regelgeving in elkaar steekt en wat een verhoging betekent voor de eilanden. Maar we willen niet dat de toeristen en ondernemers op de eilanden hier de dupe van worden. Daarna gaan we gericht actie ondernemen', vertelt Schokker.

Reactie ministerie

Het ministerie van Financiën laat weten dat rederijen inderdaad 21 procent belasting gaan betalen. 'Dat staat in het nieuwe belastingsplan dat tijdens Prinsjesdag is gepresenteerd', zegt Paul van der Zanden van Fiscale Zaken.

Rederijen kunnen nog wel belastingvoordelen krijgen met al bestaande regelingen.

Volgens van der Zanden gaat door de heffing niet de prijs van een bootticket met 21 procent omhoog. 'De btw-heffing geldt bijvoorbeeld op inkoop van brandstof en andere zaken. Hoe de rederijen deze kosten gaan doorberekenen aan de klanten is aan hen.'

Op 1 januari 2018 gaat de nieuwe belastingregeling in.

