Koning spreekt met gedupeerden gaswinning

(Foto: Provincie Groningen)

Koning Willem-Alexander was donderdag in Groningen. Hij sprak op universiteitsterrein Zernike met gedupeerden van de aardbevingen in onze provincie. Aan het bezoek was vooraf geen ruchtbaarheid gegeven.

Het was de vijfde keer dat de koning sprak met gedupeerden van de aardbevingen.

Koning Willem-Alexander sprak ook met vertegenwoordigers van de Economic Board Groningen (EBG), die banen wil realiseren en bedrijvigheid in het aardbevingsgebied wil stimuleren. De EBG is onder meer betrokken bij de testhal voor aardbevingsbestendig bouwen op het universiteitsterrein. De koning en de aardbevingsproblematiek In de Troonrede stipte de koning dinsdag de aardbevingsproblematiek in onze provincie ook al aan. Hij noemde het verder dichtdraaien van de gaskraan en hoe de situatie vanuit Den Haag wordt bekeken. 'De regering realiseert zich dat de grote zorgen van de mensen die wonen in het aardbevingsgebied in Groningen niet zomaar zijn weggenomen.'

Eerdere bezoeken De koning bezocht al eerder het aardbevingsgebied. Een jaar geleden was hij nog in Leermens, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst. Ook bezocht hij in het verleden Dorkwerd, Middelstum en Uithuizermeeden. Lees ook: - Koning in Troonrede: 'Grote zorgen Groningers zijn niet zomaar weggenomen'

