Eerstejaars Bedrijfskunde halen ruim 50.000 euro op voor minima

Ruim driehonderd eerstejaarsstudenten Bedrijfskunde van de Hanzehogeschool in Groningen hebben de afgelopen twee weken 52.378,47 euro ingezameld aan geld, goederen en voedsel voor minima in Stad.

Bedrijfsleven

De studenten hebben in veertig teams allerlei opdrachten uitgevoerd. 'Wij moesten bijvoorbeeld vijf trouwjurken regelen', vertelt een student. 'Dat zijn er twaalf geworden.' De opdrachten hadden veel overeenkomsten met het echte bedrijfsleven. 'We konden weinig vragen stellen, moesten leren omgaan met tegenslagen en als iemand niet meewerkte, moesten we die beter aansturen', vertelt een andere student.

Het ingezamelde geld en alle andere spullen zijn donderdagmiddag aangeboden aan de voedselbank aan de Ulgersmaweg in Groningen.

