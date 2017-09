Duizenden zonnepanelen blinken bovenop voormalige vuilstort

Bovenop de bult waar het stadsafval van voorheen ligt opgeslagen, produceren nu 43.000 zonnepanelen genoeg stroom voor 3800 huishoudens.

Zonnepark Woldjerspoor aan de Duinkerkenstraat in Groningen is donderdag officieel in gebruik genomen.

Dubbele functie

Dit is het eerste zonnepark van deze omvang op een voormalige vuilstort. Gedeputeerde Nienke Homan van de provincie Groningen: 'Deze plek wordt de komende jaren nergens anders voor gebruikt. Wij moeten natuurlijk zorgen dat het afval onder de grond daar veilig ligt, maar wat is er nu mooier dan deze locatie een dubbele functie te geven?'

Zonnepark Woldjerspoor is een initiatief van provincie Groningen, Afvalbeheer Regio Centraal Groningen (ARCG) en Groenleven.

Lees ook:

- Gemeente wil meewerken aan zonnepark vuilstort Usquert

- 'Braakliggende terreinen inrichten als zonnepanelenpark'