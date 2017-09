Boze ex krijgt straf voor bedreiging en vernieling

De rechtbank heeft een 39-jarige Stadjer een celstraf van 49 dagen opgelegd, waarvan dertig voorwaardelijk wegens bedreiging van zijn ex-vriendin en vernieling.

De vrouw had de relatie beëindigd en wilde niet met hem praten. Dat maakte hem des duivels. Daarop gooide de man in maart bij zijn ex-vriendin een steen door het keukenraam en stuurde haar bedreigende berichten via WhatsApp. Ook intimideerde hij de ouders van de ex-vriendin.

De Stadjer hoeft niet de cel in. Hij heeft zijn straf in voorarrest uitgezeten.

