Rondje Groningen: Wie wordt het eerste slachtoffer van de Killerclown?

1. Man, man, wat n boudel.

FC Groningen heeft vanavond amateurclub USV Hercules met 4-2 verslagen, maar de eerste helft was op z'n zachtst gezegd niet best. Dat zag ook Evgeniy Levchenko:

Toch blijft hij zijn oude cluppie trouw.

2. 'Iedereen van Stichting Keroazie was eng'

Zorginstelling Keroazie werd na de brute moord op Jesse van Wieren in Kloosterburen met argusogen bekeken. De instantie begeleidde Rhowan P. en Desiree G., die veroordeeld zijn voor het misdrijf. Twee bestuurders van Keroazie zijn nu ingegaan op de uitnodiging van De MarneNieuws om hun kant van het verhaal te vertellen.

3. 'We moeten ons beschaven'

Groninger Nathan de Vries (Spuiten en Slikken) dook voor Metronieuws in de perikelen bij Vindicat. Hij vroeg de nieuwe rector van de studentenvereniging onder meer wat hij in de afgelopen weken allemaal over zich heen heeft gekregen. En dat is heel wat.

4. Eerste 3D-geprinte brug?

Huh? De eerste 3D-geprinte brug in Groningen? Eindhoven zul je bedoelen! Of toch niet?

5. Supergestreste studenten

Oei. Volgens een onderzoek van de Groningse Studentenbond ervaren twee op de drie studenten in Groningen regelmatig stress. 'Stop met zeggen dat we altijd de beste moeten zijn', is een hartekreet van een student in de UK.

6.

Vuilstortvlog

Een gedeputeerde die vlogt vanaf een vuilstortplaats. Nienke Homan doet het gewoon en is ook nog eens supertrots!

7.

Creepy clown

Een Instagram-gebruiker die zichzelf Killerclown 050 noemt, is in te huren om mensen in Groningen en omgeving de stuipen op het lijf te jagen. En nee, 'het is niet fake', laat hij dreigend weten.

8. Hondencafé Kwispel: hot or not?

Er zijn plannen voor een hondencafé in Stad. De reacties op social media zijn wisselend:

Anno Niemer zegt op Facebook: 'Leuk bedacht, sinds het rookverbod komt er toch al bijna geen hond meer in het café.'

9. Appelcider

Tot slot: het was vandaag een mooie dag om appels te plukken en appelcider te maken.