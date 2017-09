Noord Vandaag: 'Ze stond midden in de nacht klaar met haar rugzak en wilde wandelen naar Amsterdam'

Tammo en Mies Folpmers (Foto: RTV Noord)

'Ik denk dat ze me beschouwt als een goede vriend die elke dag met haar komt wandelen en eten. De gelijkwaardigheid is weg.' Het is wat er over is van een relatie van 28 jaar. Mies Folpmers uit Appingedam is dement. Haar man Tammo vertelt over de gevolgen van deze ziekte voor haar én voor hem. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

- Iedereen droomt er stiekem van: een erfstuk dat heel veel geld waard blijkt te zijn. Het overkwam Willem en Gea uit Saaxumhuizen. Hun zilveren mosterdpotje werd in het televisieprogramma Tussen Kunst en Kitsch getaxeerd op zestienduizend euro. (vanaf 4.27) - Als de politie vijf jaar geleden meer kennis had gehad van social media, dan waren de Facebookrellen in Haren in de kiem gesmoord. Dat zegt Frank Smilda, hoofd van de informatiedienst van de politie Noord-Nederland. Hij praat in onze studio over Project X, vandaag precies vijf jaar geleden. (vanaf 7.50) - Erwin de Vries en Wia Buze brengen de komende drie dagen, samen met het Noord Nederlands Orkest, een ode aan Ede Staal. Tijdens de laatste repetitie vanmorgen zetten zij de puntjes op de i. (vanaf 14:45) - Tafelheer is dit keer niet Rob, maar Harm Post. Na ruim zestien jaar beleeft hij morgen zijn laatste dag als directeur van Groningen Seaports. Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.