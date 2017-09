Enexis helpt oudere werklozen aan een baan

Netwerkbeheerder Enexis heeft in de regio Groningen zeven werkloze vijftig-plussers aangenomen. Ze worden ingezet bij het installeren van 'slimme' energiemeters.

Solliciteren

Als werkloze van vijftig jaar of ouder valt het niet mee om een nieuwe baan te vinden. Dat is ook de ervaring van Niels Hedegaard, die in de detailhandel werkte tot hij anderhalf jaar geleden werkloos raakte. Hij solliciteerde zich helemaal suf. Zonder resultaat.

Opleiding

Totdat hij door Enexis en het UWV gevraagd werd om als monteur aan de slag te gaan. Hij zei 'ja', en kon na een opleiding van drie maanden weer aan het werk.

'Heerlijk'

'Ik vind het heerlijk om weer te werken', zegt Hedegaard. 'Dit was echt een uitkomst voor mij.'

Schaarste

Enexis moet in het hele land 2,6 miljoen nieuwe meters ophangen. Dit zijn meters die op afstand uit te lezen zijn. 'Er is schaarste aan technisch personeel', zegt Robert Wassing van Enexis. 'Daarom hebben we besloten ze dan zelf maar op te leiden.'

Rustig

Maar waarom zocht hij specifiek naar vijftig-plussers? 'Die hebben meer levenservaring, zijn rustig en houden hun hoofd erbij. Dat is belangrijk in dit werk, waar veiligheid voorop staat.'

Maatschappelijk verantwoord

'Bovendien hebben we als Enexis een taak op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen', vervolgt Wassing. 'Hiermee helpen we onze aandeelhouders, de gemeenten en provincies, de werkloosheid terug te dringen.'

Toekomst

Maar wat gebeurt er met Niels Hedegaard als dit project eind 2020 afloopt? 'Dan heeft hij er jaren werkervaring bij en is de kans groot dat hij binnen of buiten Enexis verder aan de slag kan.'