Burgemeester Marijke van Beek van de gemeente Eemsmond zat donderdagmiddag samen met de koning aan tafel, tijdens het bezoek dat hij bracht aan Groningen. Hij liet zich onder meer informeren over de bevingsproblematiek. 'Het is goed dat de koning onze zorgen kent.'

'Voor ons was het geen onaangekondigd bezoek, maar er was vooraf geen ruchtbaarheid aan gegeven', vertelt Van Beek.

Vijfde keer

Koning Willem-Alexander sprak de afgelopen jaren vier keer eerder in onze provincie met gedupeerden van de bevingen en de betrokken burgemeesters. Ook de commissaris van de Koning was daarbij. Dat gebeurde afwisselend in de gemeenten Eemsmond en Loppersum. Nu in de stad Groningen, omdat de koning daar toch al was voor een bezoek aan de Economic Board.

'Wat speelt er in het gebied?'

'Vijf jaar geleden is het begonnen, toen de bevingsproblematiek nadrukkelijk op de kaart is gekomen. De koning heeft toen gezegd dat hij een aantal burgers uit die gemeenten wilde ontmoeten', vertelt Van Beek.

'Om te kijken wat er nu speelt in het gebied. Waar liggen de zorgen, wat komen de mensen tegen?'

Zinvol?

Maar wat is de zin van het bezoek? 'De koning is een invloedrijk persoon. Ook al is hij niet degene die aan de knoppen draait, hij heeft wel gesprekken met de minister-president en met ministers. Dus het is goed dat de koning onze zorgen kent. En het wordt ook ervaren als steun in de rug dat de koning het bevingsgebied bezoekt en zijn oor te luister legt.'

Lees ook:

Koning spreekt met gedupeerden gaswinning