Gemeente schiet zwembad Parc Emslandermeer niet zomaar te hulp

De gemeente Vlagtwedde schiet het noodlijdende zwembad in Parc Emslandermeer niet zomaar te hulp. Dat zegt burgemeester Leontien Kompier van Vlagtwedde. 'De bewonersvereniging, die eigenaar is van het zwembad, is als eerste aan zet.'

'We staan altijd open voor een goed gesprek, maar het initiatief ligt bij de bewoners', zegt de burgemeester. Ze doelt hiermee op de bewonersvereniging, die de eigenaar is van het zwembad. Eigen problemen oplossen Begin augustus werd duidelijk dat het bad misschien op 1 november moet sluiten, omdat de huidige eigenaar het te veel geld vindt kosten. Maar volgens wethouder Seine Lok heeft de gemeente Vlagtwedde in het verleden al veel geld in het zwembad gestopt. 'We houden ervan al mensen eerst hun eigen problemen oplossen', vult hij burgemeester Kompier aan. Gemeentebelangen Komende dinsdag dient Gemeentebelangen Westerwolde een motie in waarin het de gemeente oproept het zwembad in ieder geval nog vier maanden open te houden. Die vier maanden moeten volgens de partij de gelegenheid bieden om 'met alle participanten in overleg te gaan en te komen tot een duurzame langjarige oplossing voor het zwembad'. Eerder vroeg ook de lokale afdeling van het CDA aan de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde 'er alles aan te doen om het zwembad open te houden'. Lees ook: - Zorgen over toekomst zwembad Parc Emslandermeer

