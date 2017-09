Groninger Museum met Joris Laarman Lab naar New York

De tentoonstelling Joris Laarman Lab van het Groninger Museum is vanaf 27 september te zien in New York.

Joris Laarman is een van de opvallendste designers van dit moment met werk op het raakvlak van design, technologie, wetenschap en kunst.

Op tournee

De tentoonstelling die tot april vorig jaar te zien was in het Groninger Museum, staat nu in het Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum. Na New York gaat de tentoonstelling verder op tournee door de Verenigde Staten en reist door naar het High Museum of Art in Atlanta en het Museum of Fine Arts te Houston.

Meer dan 210.000 objecten

Het Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum in New York is een van de grootste designmusea in de Verenigde Staten met een collectie van meer dan 210.000 objecten. Het Groninger Museum is trots dat het Cooper Hewitt de spits afbijt van deze internationale tour. De tentoonstelling is samengesteld door chief curator Mark Wilson en conservator hedendaagse kunst en design Sue-an van der Zijpp.

