Tammo over zijn demente vrouw: 'Ze ziet me als goede vriend'

Ze zijn 28 jaar samen, maar de laatste jaren herkent zijn vrouw Tammo Folpmers niet echt meer. 'Ze ziet me meer als goede vriend.'

Folpmers vertelt op deze Wereld Alzheimer Dag over zijn demente vrouw. Mies Folpmers is een van de 270.000 Nederlanders met dementie.

'Dat geeft toch een oppepper'

Het stel woont in Appingedam: zij op de verpleegafdeling van Damsterheerd, hij in een appartement ernaast. Elke dag eten ze samen in het restaurant van het woonzorgcentrum en ook aan een aantal activiteiten doet hij mee. Tammo Folpmers koestert de momenten samen. Zoals de keer dat zij hem door de tussendeur zag en helemaal opklaarde. 'Ze was heel blij om mij te zien. Dat geeft me toch een oppepper.'



'Kom, we gaan wandelen naar Amsterdam'

De diagnose van Mies werd in 2010 gesteld. De jaren daarvoor waren er al symptomen. Ze zakte weg en was steeds vaker in de war. Ook 's nachts. 'Dan maakte ze me wakker en was ze helemaal aangekleed met de rugzak op de rug. En dan zei ze: 'Kom, we gaan wandelen naar Amsterdam'.'

Sombere toekomst

Tammo zorgde nog vier jaar voor haar, maar de situatie was onhoudbaar. In Damsterheerd hebben ze de zorg van hem overgenomen. 'Ik voel me nu geen mantelzorger meer, maar begeleider.'

Mies zelf kan niet meer praten. De toekomst is somber. 'Als ze mij niet meer herkent dan moet ik die periode afsluiten. Maar ik zie wel dat we een heel goede tijd gehad hebben. Die herinneringen bewaar ik. Daar hoop ik verder mee te kunnen leven, nog een tijdje.'