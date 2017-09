Groninger transportondernemers scoren een dikke tien

Transportondernemers in de provincie Groningen hebben het drukker dan ooit. De bedrijvigheid is in zes jaar niet zo hoog geweest. Dat blijkt uit een landelijke rapportage van Transport en Logistiek Nederland (TLN) over het tweede kwartaal van 2017. De stemming onder Groninger ondernemers is opperbest. Ze waarderen hun stemming en kijk op de toekomst met een tien.

De transportsector profiteert volop van de aantrekkende economie. De bedrijvigheid bevindt zich op het hoogste niveau van de afgelopen zes jaar. Uit navraag bij een aantal ondernemers in de provincie Groningen blijkt dat door de crisis een behoorlijk deel van de capaciteit noodgedwongen verloren is gegaan en in veel gevallen niet is teruggekomen op het oude niveau. Om die reden is de groei nu ook extra goed merkbaar.



Personele krapte

Harm Koopman is Directeur Cargo en Transmission bij de Koopman Logistics Group BV in Noordhorn. 'Terugkijkend is in de crisis veel capaciteit uit de markt gegaan en dat is deels overgenomen door buitenlandse vervoerders. De totale capaciteit ligt nu lager dan in 2008 voor de recessie. Je ziet ook personele krapte ontstaan. In het Noorden valt het nog mee, maar in het Zuiden is al een dagelijks tekort aan transport.'

Koopman rijdt met bijna vijfhonderd vrachtwagens en heeft ook vestigingen in Nijkerk, Amsterdam en Born plus een aantal depots in Duitsland. Zestig procent van het transport is internationaal autovervoer en veertig procent stukgoed in de Benelux.

Stijgende omzetten

Het beeld van het tweede kwartaal van 2017 wordt landelijk gewaardeerd met een 8,4. Een jaar geleden was dit een 7,7. Het beeld in de provincie Groningen is in een jaar tijd serieus verbeterd. Van een 6,5 naar een 8,5. Het positieve beeld wordt ondersteund door stijgende omzetten van een gemiddelde groei van bijna drie procent in het eerste kwartaal naar bijna vijf procent in kwartaal twee.



Tarieven blijven achter

In algemene zin blijft de winst nog iets achter bij de verwachting, doordat de tarieven per vracht nog onvoldoende meegroeien bij het totale optimistische verhaal. De cijfers van TLN komen tot stand op basis van een enquête onder de leden. Hieruit blijkt wel dat de landelijke groei van het aantal orders iets hoger ligt dan in Groningen, maar het totale beeld is positief.



Schreeuwende wielen

Dat is ook het geval bij de Reining Transport uit Kolham. Bijna driehonderd vrachtwagencombinaties rijden in de Benelux, Duitsland, Frankrijk en Noord-Italië. Manager Operations, Herman Weringa bevestigd het beeld. 'De auto's zijn niet aan te slepen. Dat is niet alleen in ons land zo, maar in heel Europa. Er is een schreeuw naar wielen.'

Gekkenhuis

Bij Reining is het sinds het voorjaar een gekkenhuis. 'De echte hausse merken we sinds eind maart, begin april. Zelfs in de vakantieperiode ging het door. Voor transport in Frankrijk is augustus normaal gesproken een hele rustige maand, maar dat was dit jaar niet zo.'

Het zijn niet alleen de grote transportbedrijven waar het goed mee gaat. Ook de middelgrote en kleinere transportondernemers hebben reden om een lach op het gezicht te toveren. Transportbedrijf Vogel in Leens heeft zeven vrachtwagens, waarmee veelal groente, bloembollen en garnalen vervoerd worden.



Vaker gebeld

Jannie Vogel runt het bedrijf samen met haar twee broers. 'We zijn zeker positief over de ontwikkeling in de sector. 2016 was al een goed jaar voor ons en tegenwoordig worden we steeds vaker gebeld of we nog een vrachtauto over hebben. Dan weet je dat het economisch goed gaat. De markt van bio-groentes wordt ook steeds groter. Daar profiteren wij ook van.'

Nadenken over uitbreiden

Bij Heidema BV in Ten Boer rijden vijftien combinaties, deels met laadkranen, over de weg. Directrice Helené Muilwijk laat weten dat het qua investeringen nu tijd is voor een inhaalslag. 'We hebben lange tijd rustig aan gedaan en vervangen nu één à twee combinaties per jaar. Omdat we denken dat de opleving structureel van aard is, zijn we wel aan het nadenken om ons wagenpark uit te breiden.

Het vertrouwen in de toekomst is er, maar in Groningen zijn de transportondernemers iets voorzichtiger dan in de rest van het land. Landelijk scoort het vertrouwen een 8,1. De leden van TLN in Groningen waarderen de komende periode met een 7,0.

Door de snelle groei wordt het steeds moeilijker om voldoende chauffeurs te krijgen.

Chauffeurs niet voor oprapen

Weringa weet dat steeds meer in personeel geïnvesteerd moet worden om niet in de problemen te komen. 'Wielen kun je nog wel oplossen, maar de concrete uitdaging is hoe krijg je een chauffeur?. Zowel in West- en Oost-Europa liggen de chauffeurs niet meer voor het oprapen. Voor een goede chauffeur is bij ons altijd plek. Materiaal stilzetten is het laatstewat we willen. We verwachten dat de positieve lijn zich voorlopig wel doorzet. Regeren is vooruit zien. Daarom moeten we nu in personeel investeren.'

Bij Koopman wordt ook specifiek aandacht besteed aan het werven van personeel. Directeur Koopman vat het krachtig samen. 'De toekomst is wie de mensen heeft, heeft het werk ook.' Om die reden ontkomen zeker de grote transportondernemers er niet aan om het aantrekken van personeel tot speerpunt te maken.

Zelf opleiden

Dat weet Koopman ook. 'We zijn gericht op vroege instroming vanaf scholen. Bijvoorbeeld in samenwerking met het Noorderpoort. In ons eigen warehouse in Hoogezand leiden we mensen ook zelf op, zodat ze uiteindelijk zelfstandig op een vrachtwagen kunnen rijden. Het vinden van personeel blijft lastig. Daar komt bij dat de logistieke modellen ook veranderen. Je ziet meer en meer dat bestellingen thuis afgeleverd worden, waardoor met steeds kleinere leveringen meer vrachtruimte nodig is.'

Geen advertenties

De lastige zoektocht naar personeel gaat vooralsnog aan Heidema voorbij vertelt Muilwijk. 'Personeel is bij ons geen probleem. We hoeven nooit advertenties te plaatsen. Er is weinig verloop en ons personeel is trouw.'

Bij Vogel is het inmiddels wel lastig om in het hoogseizoen juli en augustus goed personeel te vinden. Mede ook, omdat een vrachtwagen wel bij vijftien à twintig adressen per dag moet zijn, wat het werk soms zo ingewikkeld maakt dat niet iedereen het werk goed kan doen.



Een tien

Het mooiste cijfer vanuit Gronings perspectief is hoe tevreden de ondernemers zijn. Het tweede kwartaal krijgt een 10,0. Het betreft hierbij een beoordeling van de orderportefeuille, bezetting, liquiditeit, concurrentiepositie en algemene tevredenheid. Landelijk ligt de totale tevredenheid op een 8,6. Een tien kan niet beter en lijkt voorlopig alleen negatief beïnvloed te kunnen worden door een toenemende personeelskrapte.

