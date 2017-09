Nog maar vier kandidaten voor Seniorenpartij Midden-Groningen

De Seniorenpartij Midden-Groningen heeft nog maar vier kandidaat-raadsleden kunnen vinden. Toch maakt beoogd lijsttrekker Klaas Hamersma zich nog geen zorgen.

'We hebben er nu al vier, en als we twee of drie zetels krijgen, is dat genoeg', zegt hij optimistisch.

Hoewel er geen minimum aantal kandidaten is voor een politieke partij, wil Hamersma graag nog meer kandidaten. 'Hopelijk komen er nog wat meer mensen die met ons mee willen werken en denken.'

Geen tweede D66

Zowel Hamersma als de beoogde nummer twee van de partij, Harco van Vondel, zijn oud-D66'ers. Toch is Hamersma niet bang dat zijn Seniorenpartij een soort tweede D66 wordt.

'We hebben natuurlijk wel een paar principes die we delen, maar D66 is toch een beetje gevestigde orde geworden. Dat zijn wij niet. Maar we zien D66 niet als onze grootste concurrent. We willen graag met ze samenwerken.'

Enquête

Senioren worden op dit moment niet echt vertegenwoordigd in Midden-Groningen, volgens Hamersma. 'En het aantal inwoners dat ouder is dan vijftig neemt enorm toe. Als je ouder wordt heb je vaak meer problemen. Er moet meer aandacht aan besteed worden. Middels een enquête willen we onderzoeken wat de grootste problemen zijn onder ouderen, zodat we daar doelgericht beleid op kunnen maken.'

Spreekbuis

De Seniorenpartij wil dan ook een soort van spreekbuis worden. 'Als ik één ding wil bereiken de komende vier jaar dan is het om in contact te komen met de ouderen in Midden-Groningen. Zodat we hun problemen in kaart kunnen brengen en we die kunnen oplossen.'

Aantal zetels

Hamersma heeft met de Seniorenpartij niet het doel om de grootste partij te worden. 'Dat wil ik ook helemaal niet. We moeten rustig beginnen. Maar ik denk zeker dat we twee of drie zetels kunnen halen. En als we worden gevraagd een wethouder te leveren, gaan we dat zeker overwegen.'

