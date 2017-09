Theater Geert Teis genomineerd als meest gastvrije theater van Nederland

Theater Geert Teis is voor de tweede keer op rij genomineerd voor de titel 'Meest gastvrije theater van Nederland'.

De ANWB introduceerde deze publieksprijs in juli 2016. Teis is genomineerd in de categorie 'kleine gemeenten'.

Bij de verkiezing gaat het om een waardering op zeven criteria. Leden beoordelen de theaters op bereikbaarheid, horeca, prijsniveau, sfeer en uitstraling, het zitcomfort, het zicht op het podium en het aanbod van voorstellingen.

Op woensdagmiddag 4 oktober wordt in Hoofddorp bekend gemaakt welke theaters hebben gewonnen.

Lees ook:

- Directeur Geert Teis wordt interimmanager landgoed Mensinge

- Geert Teis heeft nieuwe baas