Hardhandige poolcentrum-medewerker moet de cel in

(Foto: Craig/Flickr)

Een 39-jarige medewerker van een poolcentrum in Groningen moet anderhalf jaar de cel in omdat hij een bezoeker heeft mishandeld. Van de celstraf is een half jaar voorwaardelijk.

Het slachtoffer liep een gebroken neus en hoofdwonden op toen de medewerker hem het poolcentrum uitzette. Grove mishandeling De twee kregen kregen op 11 maart een discussie over de wachttijd voor een pooltafel. De bezoeker werd zo boos dat hij een dienblad omver trapte. De medewerker sloeg de man daarop tegen een pooltafel, sleurde hem over de grond naar buiten en trapte hem vol in het gezicht. Verminderd toerekeningsvatbaar De rechtbank hield rekening met stoornissen en achtte de man in verminderde mate toerekeningsvatbaar. Wel tilden de rechters er zwaar aan dat de Stadjer als horecamedewerker in een uitgaansgelegenheid zo agressief optrad. Aangezien het slachtoffer had kunnen overlijden, achtte de rechtbank poging tot doodslag bewezen. Lees ook : Medewerker poolcentrum mishandelt bezoeker: celstraf geëist