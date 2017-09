Staat van huizen rondom casino binnenkort opgemaakt

De bouwkundige staat van de omliggende huizen van het casino wordt opgemaakt (Foto: Antoon Kuuper/Flickr)

Omwonenden van het afgebrande pand van Holland Casino in Groningen krijgen binnenkort een brief op de mat over een nulmeting aan hun huizen.

Geschreven door Eva Hulscher

Verslaggever

Het casino heeft toegezegd de bouwkundige staat van alle omliggende huizen te laten beoordelen voordat de sloop van het pand begint. Op die manier kan eventuele schade door de sloop van het casino precies worden vastgesteld. Nulmeting In de brief van het casino en de gemeente staat dat de omwonenden benaderd zullen worden door een bedrijf dat de nulmeting uitvoert. Het is nog onduidelijk wanneer de sloop vervolgens kan beginnen. Het sloopplan is nog niet helemaal klaar. Lees ook: - Ondernemers na casinobrand: 'Ik hoop dat het pand snel gesloopt wordt'

