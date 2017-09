Vindicat: 'Wij gaan aankomend jaar ons stinkende best doen'

Vindicat heeft besloten de komende tijd flinke verbeteringen te gaan doorvoeren. De verbeteringen lijken vooral te slaan op het doorvoeren van strengere regels en het opkrikken van het imago.

Dat blijkt uit een reportage van Metronieuws, in gesprek met onder andere rector van Vindicat Atque Polit, Marc Mohr.

'We moeten ons beschaven. We waren een goede weg ingeslagen met verbeteringen. Maar we moeten nu echt gaan bekijken waar het fout gaat.'

Sushi-incident

Naar verluid tweehonderd leden van Vindicat lieten op 3 september een grote ravage achter in de Sushi Mall in de stad. De studentenvereniging wordt voor het incident niet strafrechtelijk vervolgd, maar de gebeurtenissen hebben wel voor opschudding gezorgd binnen de studentenvereniging.

Turbulent

Rector Marc Mohr stelt dat hij op een turbulent moment op de rectorpositie terechtkwam. Hij nam juist in het weekend van het sushi-incident het stokje over van zijn voorganger. Op de vraag hoe hij dat heeft ervaren, zegt hij: 'Ik was net benoemd en er was gelijk weer shit in de media. Ik schrok me dood, maar baalde vooral van alle ophef in het restaurant.'

Dreigementen

De rector ontving na het incident ook persoonlijke bedreigingen. 'Als ik nu geen reactie van je krijg, dan verbouw ik je wel even met een kettingsleutel.'

Desondanks blijft Mohr positief: 'Wij gaan echt ons stinkende best doen om dit jaar te laten zien wat voor toevoeging wij zijn voor Groningen', zijn de slotwoorden van de rector.

