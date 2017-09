Donar verder in Champions League: 'We speelden echt als winnaars'

Donar heeft donderdagavond de tweede voorronde van de Champions League bereikt dankzij een ruime 84-61 zege tegen Vytautas. In Litouwen maakte de ploeg van coach Erik Braal de thuisnederlaag van 77-75 ruimschoots goed.

'We speelden echt als winnaars, dat geeft vertrouwen om als team beter te worden.' zei Braal.

Ruim gat

Bij rust had Donar het beslissende gat al ruimschoots gemaakt: 51-24. In de tweede helft kwam de zege van de Groningers geen moment meer in gevaar. Topscorer aan de kant van Donar was Brandyn Curry met twintig punten.

'We wisten wel dat we veel beter konden dan we deden afgelopen dinsdag. Die wedstrijd konden de jongens gelukkig van zich afschudden. We bleven rustig en speelden met overleg. We lieten zien dat we een goed basketbalteam zijn.' vertelde de coach.

Donar kreeg veel complimenten voor de manier waarop het de Litouwse tegenstander geen moment in de wedstrijd liet komen. Onder toeziend oog van Egi Mikalajunas. Hij speelde twee jaar voor Donar. In 2004 werd hij kampioen onder leiding van coach Ton Boot. 'Hij kwam na afloop nog bij ons om ons te complimenteren.'

Aanstaande zondag om 18.00 neemt de ploeg van Erik Braal het in Martiniplaza op tegen Bakken Bears uit Denemarker. 'We gaan met vertrouwen de volgende wedstrijd in, maar we zullen niets en niemand onderschatten.'



Lees ook: