Donar verder in Champions League na ruime zege tegen Vytautas

Donar heeft donderdagavond de tweede voorronde van de Champions League bereikt dankzij een ruime 84-61 zege tegen Vytautas. In Litouwen maakte de ploeg van coach Erik Braal de thuisnederlaag van 77-75 ruimschoots goed.

Aanstaande zondag om 18.00 neemt de ploeg van Erik Braal het op tegen de Deense Bakken Bears in MartiniPlaza.

Ruim gat

Bij rust had Donar het beslissende gat al ruimschoots gemaakt: 51-24. In de tweede helft kwam de zege van de Groningers geen moment meer in gevaar. Topscorer aan de kant van Donar was Brandyn Curry met twintig punten.





