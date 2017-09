FC Groningen maakt in tweede helft verschil en bekert verder

Invaller Ritsu Doan maakte de 2-1 archief foto (Foto: JKBeeld)

FC Groningen heeft donderdagavond de tweede ronde van de KNVB-beker bereikt. In stadion Nieuw Galgenwaard werd amateurclub USV Hercules met 4-2 verslagen. De Groningers hadden het in de eerste helft in Utrecht erg lastig en kwamen zelfs met 1-0 achter, maar herstelden zich in de tweede 45 minuten.

Beroerd De ploeg van trainer Ernest Faber speelde een beroerde eerste helft. Er zat veel te weinig tempo in het spel. Constant balbezit werd niet omgezet in kansen. In de 11e minuut kwam het in de derde divisie uitkomende Hercules zelfs op voorsprong. Bevlieging Idrissi Een goede steekbal werd door de verdediging van FC Groningen verkeerd ingeschat. Belarbi liep op de rand van buitenspel af op doelman Padt en rondde fraai af: 1-0. De FC bleef lange tijd tegen zichzelf voetballen en had een bevlieging van Idrissi nodig om met 1-1 de rust in te gaan. Beslissing Meteen na rust maakte invaller Doan de 2-1. Hercules kwam er niet meer uit en Bacuna scoorde halverwege de tweede heflt de 3-1 uit een vrije trap. Een kwartier voor tijd rondde Hrustic een fraaie aanval door het centrum van Hercules af. De amateurs konden vrijuit verder spelen en Oehlers bepaalden vlak voor tijd, na slap verdedigen van FC Groningen, de eindstand op 4-2. Loting Later vanavond is de loting. Dan wordt bekend tegen welke tegenstander de Groningers gaan uitkomen in de tweede ronde van de KNVB-beker. Lees ook: - Van minuut tot minuut: FC Groningen ontdoet zich met moeite van Hercules: 4-2 (gesloten)

