Hoofd politie Noord-Nederland: 'Project X heeft ons wakker geschud'

Vijf jaar geleden, op 21 september, braken er rellen in Haren uit nadat Merthe ongewild 'Project X' ontketende. 'Als de politie vijf jaar geleden meer kennis had gehad van sociale media, dan had ze veel beter kunnen reageren op Project X', zegt Frank Smilda, hoofd informatiedienst politie Noord-Nederland.

Sinds 2005 volgt hij actief de sociale media voor de politie. Ook zat Smilda op het moment van de rellen in Haren in het crisisteam.

Overvallen

Alles en iedereen leek toentertijd overvallen door de ingrijpende effecten van sociale media.

'Het moment, vlak voordat het heel spannend werd, werd het al drukker maar was het nog wel beheersbaar druk. Al snel liep het op tot duizenden relschoppers', zegt Smilda in Noord Vandaag.

Confrontatie



Smilda vindt de schaal van de gebeurtenis het meest opmerkelijk: 'Bijzonder aan deze situatie is dat we binnen een hele korte tijd geconfronteerd werden met een grote hoeveelheid mensen in een te klein gebied. We hebben op het moment van escalatie onze collega's in Hamburg om advies gevraagd.'

Uitgelachen

Ook nam het politieteam tijdens de rellen in Haren we twee experts in de arm. Een van die crisisexperts lachtte me in mijn gezicht uit toen ik zei dat we wilden opschalen.' Het situatie was volgens de desbetreffende crisisexpert niet ernstig genoeg. Niets bleek minder waar.

Lees ook: