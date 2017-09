Ton extra tegen armoede in Bellingwedde

De gemeente Bellingwedde trekt €100.000,- uit voor de bestrijding van armoede. Uit onderzoek blijkt dat het aantal regelingen betreffende armoede is toegenomen, en dat ook meer mensen van die regelingen gebruikmaken. Daardoor is het oorspronkelijke bedrag wat was vrijgemaakt voor het armoedebeleid niet meer toereikend.

Eigen risico

De gemeente ondersteunt de minima onder andere door een deel van de kosten van het eigen risico in de zorg op zich te nemen. 'En de bijzondere bijstand kost ook aardig wat geld', zegt wethouder Wim 't Mannetje (VVD).

Toename van gebruik

Bovendien zit de wethouder het aantal mensen dat gebruik maakt van de speciale regelingen, toenemen. 'Bijvoorbeeld de collectieve zorgverzekering. Een paar jaar terug maakten daar 197 mensen gebruik van, en nu zijn dat er 224'.



Niet erg veel

't Mannetje vindt niet dat 100.000 euro veel geld is: ook niet voor een gemeente die amper 10.000 inwoners telt. 'De raad heeft destijds opgeroepen om te onderzoeken wat we nog meer zouden kunnen doen aan armoedebestrijding. Dat hebben we nu gedaan, en dit is het resultaat.'



20.000 voor laaggeletterdheid

De 100.000 euro extra gaat vooral naar de ziektekosten van minima in Bellingwedde. Maar ook gaat er €20.000,- naar de bestrijding van laaggeletterdheid en €5.000,- naar zowel bijzondere jeugdzaken als muziekonderwijs.

Pijn

Het ligt voor de hand dat het lastig is voor een VVD-wethouder om zoveel geld in armoedebestrijding te steken. Toch valt die pijn wel mee, zegt 't Mannetje. 'Het is een onderdeel van je portefeuille. Op een gegeven moment moet je het gewoon uitvoeren. Zo simpel is het', lacht hij.



Lees ook

- Gemeenten strijden samen tegen armoede (2009)