Reflecterend asfalt in Eemsmond

Er komt reflecterend asfalt tussen Warffum en Onderdendam. Ook wordt het fundament vernieuwd. De gemeente Eemsmond wil zo de veiligheid langs het Warffumermaar vergroten.

Het is voor het eerst dat de gemeente Eemsmond reflecterend asfalt laat aanleggen.

Doorn in het oog

Wethouder Harald Bouman: “De Onderdendamsterweg is inwoners van Warffum en de gemeenteraad al jaren een doorn in het oog. De weg is smal, er zitten veel bochten in en er zaten om de haverklap grote kuilen in de weg en de bermen. We leveren op deze manier ook een bijdrage aan de verkeersveiligheid”.

Maandagochtend legt wethouder Harald Bouman het eerste stuk reflecterende asfalt aan.