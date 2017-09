Afval meenemen de kist in?

(Foto: Michael/Flickr)

Dat is het voorstel van een verontruste inwoner van Slochteren in 't Bokkeblad, het streekblad van het dorp. De onrust komt voort uit het meteen blokkeren van de chip van de afvalcontainer wanneer iemand overleden is.

Geschreven door Beppie van der Sluis

Verslaggever

Andere dingen aan het hoofd dan container Na het overlijden van een persoon wordt de container niet meer geleegd en zitten de nabestaanden met het afval. 'Mensen hebben andere dingen te regelen in de periode van overlijden, in plaats van de container naar de gemeente te brengen', zegt Niels Joostens van de ChristenUnie. Vijf meldingen Wethouder Anja Woortman zegt dat er in 2016 vijf meldingen zijn geweest van een volle container en dat deze naar behoren zijn afgehandeld. 'Daarom is het onderwerp niet opgeschaald naar bestuurlijk niveau', zegt Woortman. Oplossing Toch komt het college met een oplossing. De afvalinzameling wordt automatisch verlengd met één maand na het overlijden van de laatste bewoner van het adres. Dit kost niks extra's.

Verhuizen Ook de werkwijze bij verhuizingen wordt door het CDA aangekaart. Nieuwe bewoners zouden overlast ondervinden van het afval van vorige bewoners. Minder emotioneel Hier wordt geen andere werkwijze geïntroduceerd. 'Bij verhuizingen is er sprake van een andere, over het algemeen minder emotioneel belastende situatie', schrijft het college aan de raad. De verantwoordelijkheid blijft bij de oude bewoner om bij de overdracht van de woning geen huishoudelijk afval achter te laten. Permanent? Het is de vraag of de oplossing voor het afval na het overlijden permanent is. De gemeente Slochteren gaat vanaf 1 januari 2018 samen met de gemeenten Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer op in Midden-Groningen. Het beleid wordt dan in de nieuwe gemeente bepaald.