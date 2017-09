Mike te Wierik: 'In de eerste helft heb ik mij kapot geërgerd'

FC Groningen won donderdagavond in de eerste ronde van de KNVB-beker met 4-2 van USV Hercules. De Groningers hadden het in Utrecht lang lastig tegen de amateurs en kwamen zelfs met 1-0 achter. In de tweede helft herstelde de ploeg van coach Ernest Faber zich en werd Hercules opzij gezet.

Irritatie

'Uiteindelijk gaat het erom dat je wint,' vertelde verdediger Mike te Wierik. 'In de eerste helft heb ik me enorm geïrriteerd, aan onze hakballen bijvoorbeeld. Sergio Padt heeft het ook gezegd. Het leek wel of we met 5-0 voorstonden.'



Eenvoudige beslissing

'Tegen zulke tegenstanders moet je de bal laten gaan van links naar rechts. Dat blijkt na rust. Goede invalbeurt van Ritsu Doan. Dan beslis je de wedstrijd toch vrij eenvoudig in de tweede helft.'

Debuut

De 17-jarige Ludovit Reis maakte tegen USV Hercules zijn debuut in het eerste elftal van FC Groningen. 'Het was één van mijn doelen om zo mijn basisdebuut te maken. Echt mooi dat het zo uitkomt,' aldus de debutant.



Hoger baltempo

'Ik had niet zoveel balverlies, speelde rustig mijn spelletje. In de eerste helft moest het baltempo veel hoger, gelukkig kwam dit in de tweede helft er wel uit.'



Snel gegaan

'Het is snel met mij gegaan. Tijdens de warming-up keek ik naar de tribune en zag mijn vader, moeder, tweelingbroer en zusje. Van kleins af aan naar groot zijn ze erbij geweest. Elke dag komt mijn vader kijken, dan is dit wel heel mooi,' besloot een trotse Reis.

Analyse

Trainer Ernest Faber was duidelijk met zijn analyse. 'De eerste helft was dramatisch van onze kant,' verklaarde Faber na afloop. 'In de tweede helft kwam Ritsu Doan in de ploeg. Hij bracht meer rust, we gingen eenvoudiger voetballen. Dan zie je dat je ook kunt uitlopen naar vier doelpunten.'



Houding en gedrag

'Op de houding en gedrag in de eerste helft mogen de spelers elkaar aanspreken, dan roep je het over jezelf af. Toon je zondag het juiste gedrag, ga je een goed resultaat halen. Ga je weer lopen kloten zoals in de eerste helft, kun je het shaken.'

