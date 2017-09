Groningse ZZP'ers duurste van Nederland

Groningse ZZP-ers verdienen meer dan ZZP-ers in welke andere provincie dan ook. Dat blijkt uit cijfers van Hoofdkraan.nl, een online marktplaats voor ZZP-opdrachten.

Het gaat vooral om beroepen in administratie, IT, communicatie en adviesgeving.

Opmerkelijk

Waar in Groningen vorig jaar nog gemiddeld 43 euro per uur werd verdiend, is dat nu 52 euro. Het landelijk gemiddelde is verschoven naar 43 euro per uur.

De toppositie voor Groningse ZZP-ers is opmerkelijk, wabt in 2014 brachten ze nog het op twee-na-laagste uurtarief in rekening. Per beroep zijn er wel grote verschillen in betaling:

Adviseurs verdienen het meest, tekschrijvers en vertalers het minst.