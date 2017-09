Gronings bedrijf negentiende in MKB Top 100

In totaal stonden er acht Groningse bedrijven in de MKB Innovatie Top 100 (Foto: Iso Brown (Flickr)/Beeldbewerking RTV Noord)

Het bedrijf 'Horus View and Explore' uit Bedum heeft de negentiende plek veroverd in de MKB Innnovatie Top 100. Dat is de hoogste plek van de acht Groninger ondernemingen die op de ranglijst staan.

De MKB Innovatie Top 100 is een jaarlijkse ranglijst van de Kamer van Koophandel en zou een goed beeld geven van de innovatieve kracht van het MKB. Detectiesysteem Horus View and Explore maakt een stroper detectiesysteem dat in gebruik is bij de anti-stropersdiensten in Afrika. Het systeem kan menselijke sporen detecteren in een straal van twee kilometer. De winnaar van de MKB Innovatie top 100 is een bedrijf in Maastricht dat de eerste 'groene' kinderwagen ter wereld heeft ontwikkeld.