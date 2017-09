Dit is het cijfer van de supporters voor de FC vs Hercules

(Foto: Jos Schuurman / FPS)

FC Groningen won donderdagavond in de eerste ronde van het KNVB-beker toernooi met 4-2 van USV Hercules. De amateurs kwamen na elf minuten op voorsprong, Idrissi maakte in de slotfase van de eerste helft gelijk. In de tweede helft maakte FC Groningen het verschil.