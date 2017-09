Dorpscoöperatie Grijpskerk is officieel

De leden van de dorpscoöperatie (Foto: Jan Been/RTV Noord)

In Grijpskerk is donderdagavond de dorpscoöperatie officieel opgericht. Dat gebeurde door de ondertekening van de notariële oprichtingsakte. Grijpskerk Verbonden is de naam die de coöperatie heeft gekregen.

Geschreven door Jan Been

Verslaggever

Vierhonderd inwoners van Grijpskerk, Visvliet, Pieterzijl , Lauwerzijl, Kommerzijl, Niezijl hebben aangegeven lid te willen worden van de coöperatie. De bedoeling is dat de leden elkaar gaan helpen bij allerlei praktische zaken. Daarvoor wordt eendorpsloket opgericht. Het loket krijgt een plek in de hal van zorgcentrum De Nieuwe Wierde. Vrijwilligerswerk Het loket wordt gerund door vrijwilligers die inwoners voor hulp kunnen doorverwijzen naar dorpsgenoten of naar officiële hulpinstanties. Avelien Willekes: 'Het gaat om praktische zaken, als wie kan met mij naar het ziekenhuis of wie wil mijn grasmaaien. Als er geen mantelzorger is die dat kan doen dan gaan wij op zoek naar iemand binnen de coöperatie die kan helpen.' Dubbele betekenis Op vrijdag 3 november wordt het dorpsloket feestelijk in gebruik genomen. Het loket heeft de naam Voor Elkaar gekregen. Willekes: 'Dat heeft een dubbele betekenis. We willen er voor elkaar zijn en we zorgen dat zaken voor elkaar komen.' Een lange strijd De oprichting van de coöperatie vloeit voort uit de dreigende sluiting van zorgcentrum De Wierde vorig jaar. De noodlijdende Zonnehuisgroep Noord wilde van het centrum af. Met vereende krachten lukte het de inwoners, de cliëntenraad, de gemeente Zuidhorn en andere betrokkenen het zorgcentrum open te houden. Tijdens de ontwikkelingen rond De Wierde werd een coöperatie opgericht die praktische en juridische zaken regelde. Het donderdagavond opgerichte Grijpskerk Verbonden is een voortzetting daarvan.