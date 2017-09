FC Groningen voor de beker naar Limburg

FC Groningen speelt in de tweede ronde van de KNVB uit bij Roda JC. De wedstrijd zal in de laatste week van oktober worden gespeeld.

De Limburgers wonnen afgelopen woensdag vrij eenvoudig met 0-5 uit bij de amateurs van Capelle. FC Groningen daarentegen won donderdagavond met 2-4 uit van Hercules.

De exacte speeldatum is nog niet duidelijk. Het duel in Kerkrade zal op dinsdag 24, woensdag 25 of donderdag 26 oktober gespeeld gaan worden.

