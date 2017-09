Doorgeslagen schoorsteenbrand in Appingedam

Vrijdagavond sloeg de brand in Appingedam door naar de bovenwoning (Foto: De Vries Media)

Een schoorsteenbrand in een woning aan het Eemskanaal in Appingedam is donderdagavond doorgeslagen naar de bovenverdieping.

De brandweer was snel ter plaatse, maar kon de doorslag al niet meer voorkomen. Bij de brand kwam er veel rook uit de woning vrij. Bewoners krijgen hulp De bewoners van het pand konden snel hun woning verlaten en zijn niet in gevaar geweest. De omvang van de schade is niet bekend. Stichting Salvage, een organisatie die eerste hulp biedt na brand, gaat de bewoners bijstaan in de afhandeling van de brand.