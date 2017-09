Wethouder Usmany: 'Communicatie versterking Opwierde-Zuid moet beter'

Het gemeentebestuur van Appingedam gaat de vinger steviger aan de pols houden tijdens de versterking van de wijk Opwierde-Zuid. Wethouder Annalies Usmany (Gemeentebelangen) zei donderdagavond tijdens de raadsvergadering dat ze regelmatiger met huurdersvereniging De Maren om tafel gaat.

De gemeente voert eens in de zoveel tijd overleg met de Nationaal Coördinator Groningen, Centrum Veilig Wonen en de woningcorporaties over de verstevigingsoperatie. Die tot nu toe stroef verloopt. De proef met 64 huurwoningen in Opwierde-Zuid is tot nu toe een drama voor de bewoners van Opwierde-Zuid.

Communicatie

Een van de aandachtspunten is de wijze waarop wordt gecommuniceerd. Wethouder Usmany gaat in het vervolg voor elke bijeenkomst van de stuurgroep eerst om tafel met de huurdersvereniging.

'Op die manier willen we op de hoogte blijven van wat er in de wijk speelt en op die manier misverstanden voorkomen', zegt Usmany.

Regie

De PvdA-fractie had liever gezien dat de gemeente de regie nog steviger in handen zou nemen om zo op te komen voor haar bewoners en stelde daarover vragen. In de ogen van Usmany is dat niet nodig. 'Er houden zich meerdere partijen met dit project bezig die laten zien regie te voeren.'

De wethouder wijst er verder op dat de versterkingsoperatie een ingrijpend project is voor Appingedam en waarschuwt dat de onrust zou blijven.

Vertrouwen

'Dit is nog maar het begin. Er zal vast en zeker nog meer misgaan. Dat komt mede doordat er geen blauwdruk voor dit project is', zegt Usmany. 'Maar ik heb er vertrouwen in dat we als Damsters met elkaar de schouders eronder zetten, het goed komt.'

Als voorbeeld noemt ze het werk dat huurdersvereniging De Maren heeft verricht. 'Na alles wat er is gebeurd hebben de partijen elkaar daardoor gevonden en zijn ze tot een oplossing gekomen', zegt Usmany.

Toenemede zorgaanvragen

Volgens de wethouder worden er mede daardoor al resultaten geboekt bij het verstevigen van het tweede blok. 'Het ziet er al stukken beter uit dan de eerst acht woningen.'

Wel verwacht de wethouder dat er vanuit de wijk meer zorgaanvragen binnenkomen bij het zorgloket van de gemeente. Ze heeft daarom extra geld gevraagd bij NCG Hans Alders om de zorg ook te kunnen bieden aan de bewoners. Over enkele weken wordt duidelijk of de gemeente dat geld ook krijgt.

