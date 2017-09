Heldere vuurbol ook in Groningen gezien

Een camera in Noordwijk registreerde de vermoedelijke meteoor (Foto: Francois Colas/Detlef Koschny (via NOS.nl))

De uitzonderlijk heldere vuurbol die donderdagavond de hemel verlichtte, was ook in Groningen te zien. Dat blijkt uit meldingen die de werkgroep Meteoren van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS) binnen heeft gekregen.

Volgens Felix Bettonvil van die werkgroep was de lichtbol waarschijnlijk een meteoor, maar dat valt nog niet met absolute zekerheid te zeggen.



Tientallen meldingen

Tientallen mensen uit verschillende delen van Nederland meldden de werkgroep de vuurbol te hebben gezien. Behalve uit Groningen kwamen er meldingen uit onder meer Friesland, Noord-Holland, Flevoland en Noord-Brabant. Ook op sociale media lieten veel mensen weten dat ze de 'vallende ster' hadden gezien.



Vrij zeldzaam

Meteoren worden vaker waargenomen, maar het is volgens Bettonvil vrij zeldzaam dat in korte tijd zoveel meldingen binnenkomen uit het hele land. Ook in België hebben mensen de bol gezien.

