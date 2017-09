Marieke Timmer is de Gouden Buur van Groningen

Marieke Timmer, inwoonster van de Oranjebuurt in Stad, is een goede buurvrouw. Dat lieten haar buurtbewoners haar donderdagavond wel heel duidelijk weten. Timmer kreeg de Gouden Buur Award voor de provincie Groningen overhandigd.

De 43-jarige Timmer was genomineerd door vijf van haar buren. Volgens één van die buren zorgt ze met initiatieven als 'Plantsoenkokkies', 'Eten bij de Buren', 'Het Power Flower Buurtgroepje' en de 'Werkgroep Aardbevingsschade', voor verbinding in de buurt.

Piekfijne buurt

'Dankzij Marieke zijn er nieuwe vriendschappen en ziet de buurt er piekfijn uit. Ze is een echte buurttopper die deze prijs meer dan verdient', aldus een andere buur.

Burendag

De Gouden Buur Award is in het leven geroepen door de buurtapp Nextdoor. Daarbij zijn 5000 Nederlandse buurten aangesloten. 'Het is niet meer vanzelfsprekend dat mensen zich belangeloos inzetten voor de buurt. Marieke Timmer doet dat wel', vertelt Tamar van de Paal namens Nextdoor Nederland.

Belangrijk

'Ik vind het bijzonder om te zien hoeveel zij betekent voor haar buren: van het organiseren van vele sociale activiteiten tot het opnemen van aardbevingsschade. Voor een gemeenschap is het belangrijk om zo'n buur te hebben.'

De verkiezing vormt een opmaat naar de Nationale Burendag van zaterdag 23 september.

