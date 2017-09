70-jarige automobilist beboet voor aanrijden fietser

Een boete van 250 euro. Dat moet een 70-jarige Stadjer betalen nadat hij een fietser omver reed in de binnenstad van Groningen.

Het openbaar ministerie ging er in eerste instantie van uit dat de Stadjer de fietser met opzet had aangereden. De man moest dan ook voor mishandeling voor de rechter verschijnen.

Fietsers inhalen

De bejaarde automobilist reed in de ochtendspits over de Nieuwe Boteringestraat. Hij wilde een groep fietsers inhalen, maar dat lukte niet. De man toeterde naar een fietser die voor hem reed. Volgens getuigen stuurde de automobilist daarna ineens naar rechts en reed hij toen de fietser aan. Die had schaafwonden aan handen, knieën en hoofd.

Verkeersfout

De man zei tegen de rechter dat hij de verkeerssituatie niet voldoende overzag. Hij had niet in de gaten dat hij zo dicht op de fietser reed.

Opzet niet bewezen

De rechter vindt dat het niet bewezen is dat de man met opzet de fietser aanreed en sprak daarom de man van mishandeling vrij. Omdat de Stadjer wel een verkeersfout maakte, kreeg hij voor die overtreding een boete.