Rondje Groningen: Friezen zetten de NAM voor schut

Elke werkdag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en opmerkelijkste berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Vandaag: topvoetballers uit Zuidwolde in FIFA en een geel gevaarte in Haren.

1. Winsum wat opener op zondag

In Winsum gaan steeds meer winkels op zondag open, merkt Winsumnieuws. Nu ook de slijterij... en een winkel waar je meteen de anti-hoofdpijn pilletjes kan halen.

2. Treinexamen

Aspirant-machinist Gerrie met als standplaats Groningen had vandaag zijn rijexamen op de trein. Hij tweet er al zo lang zo intensief over, dat veel mensen met hem meeleefden vrijdagochtend:

Vrijdagmiddag kwam het hoge woord eruit:

3. Vol uitvak bij Groningen - Twente

Ruiken de supporters van FC Twente bloed? Ze komen in ieder geval met veel naar het Noordlease Stadion zondag.

FC Groningen verwacht trouwens veel opkomst bij de jeugdelftallen op sportpark Corpus den Hoorn, en geeft daarom een parkeerwaarschuwing af.

4. Groningen een modestad?

Het Dagblad vraagt zich af of Groningen een echte modestad wordt. In het betreffende artikel wordt het trouwens meteen ontkracht, omdat 'we' vooral veel winkels in het middensegment en niet in het hogere segment hebben. Maar... zeg dat niet tegen Piet van Dijken.

5. Het is geel en...

In de categorie 'Voertuigen die bij Project X ook wel in Haren mochten zijn', dit gevaarte:

6. Sanne Meijer stalken?

Wakeboardster Sanne Meijer op de voet volgen, dat kan vandaag in Snapchat. Voeg HanzeStudents toe als vriend in de app en bekijk haar dagverslag.

7. Gas: een geschenk uit de bodem

Gasbevingen zijn hot. Amsterdamse regisseurs maakten er een gloednieuwe documentaire over. 'Geschenk uit de Bodem' gaat 'ie heten en op 24 september is de première op het Nederlands Film Festival in Utrecht.

Te zien is onder andere hoe de Amerikaan Douglass Stewart, een van de grondleggers van het Groningse aardgas, op zijn oude dag commentaar geeft over de huidige gang van zaken in de wereld van gas. De regisseurs reisde er helemaal voor af naar Texas.



8. Zenmoment op de Vismarkt

Marc Coster ziet er een dubbelganger van Stevie Wonder in, en dus filmde hij de pianospeler op de hoek van Huis de Beurs op de Vismarkt. Speel het resultaat af in slowmotion en zet er een gevoelig pianopingeltje onder. Krijg je dit zenmomentje.

9. Friesland dist de NAM

Steun van de Westerburen. In het Friese Sumar is het thema van de feestweek 'Provincies'. De kar over Groningen, laat Dirk Strijker weten aan ons, is duidelijk over wat de NAM Groningen aandoet. 'Als de NAM zo blijft boren, gaat heel Groningen verloren.' Met aan de achterkant nog een andere tekst...

10. De FIFA-toppers van Zuidwolde

De voetballers van VV Zuidwolde zijn door de makers van de voetbalgame FIFA gevraagd om hun topspelers in te dienen in spelerkaarten. Zeggen ze. Kijk vooral even naar hun specialiteiten....

Rondje Groningen is er elke werkdag om 21.00 uur. Lees de vorige edities hier terug.