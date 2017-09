700 kinderen proeven nu al van de Tocht om de Noord

Een gezonde wandeling én alles te weten komen over de Kerstvloed van 1717. Met dat doel vertrokken 700 basisschoolleerlingen vrijdagochtend voor hun eigen Junior Tocht om de Noord.

De route is 5,5 kilometer lang en de tocht duurt zo'n twee uur.

Waker, slaper en dromer

'We willen graag het goede voorbeeld geven, zowel sportief als educatief', vertelt organisator Jan van Duinen. ´De kinderen kunnen vandaag ervaren hoe ons land er vroeger uitzag, zonder dijken, en hoe de situatie nu is. Waterschappen Hunze en Aa´s en Noorderzijlvest leggen uit hoe we tegenwoordig beschermd worden met de waker-, slaper- en dromerdijken.'

Historische plekken

De tocht voert langs historische plekken in het landschap. 'Zo gaan we bij de kolken langs die ontstaan zijn in 1717, nu driehonderd jaar geleden.' Naast educatieve tussenstops zijn er tijdens de twee uur durende wandeling ook theatervoorstellingen en een vogelshow.

Record

De 'echte' Tocht om de Noord vindt plaats op 23 en 24 september. Voor beide dagen waren 5.000 kaartjes beschikbaar die in recordtijd werden verkocht.

