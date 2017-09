Doan stevent af op basisplek tegen FC Twente

Ritsu Doan brak donderdag de ban in het bekerduel met Hercules door koud in het veld de 1-2 te maken. Trainer Ernest Faber beloont de Japanner met een basisplek tegen FC Twente.

Faber is vooral te spreken over Doans spelopvatting. 'Hij maakte logische keuzes en speelde functioneel.'

Reis naar de bank

Ludovit Reis (17) maakt plaats voor Doan. Niet omdat hij slecht speelde tegen Hercules. 'FC Twente is een andere tegenstader. Hercules was een mooie opstap voor hem. We gaan zien hoe hij hier uit komt.' vertelde Faber tijdens het afsluitende perspraatje.

Rustige vrijdagochtend

De dag na de bekerzege was het rustig op het trainingsveld van de FC. Zaterdag worden de contouren van het elftal pas echt duidelijk als er weer door de gehele selectie wordt getraind. Vijf spelers die tegen Hercules speelden, waren vrijdag al op het trainingsveld.

Jenssen en Larsen

Ook Ruben Jenssen en Kasper Larsen waren van de partij. Of zij zondag kunnen spelen, wordt zaterdag bepaald. Jenssen zou bij groen licht Bacuna uit de basis verdrijven.

Todd Kane is de enige speler die sowieso ontbreekt. Hij heeft een knieblessure.

De ommekeer voor FC Twente?

Met FC Twente treft de FC een ploeg die vorige week de eerste punten van het seizoen pakte. Na vier puntloze duels werd FC Utrecht van de mat geveegd in de eigen Grolsch Veste: 4-0.

Spannende potjes

Bij de vijf laatste edities van FC Groningen-FC Twente was het verschil tussen beide teams klein. Drie keer werd het gelijk. Vorig seizoen wonnen de Tukkers (3-4), terwijl een jaargang eerder de FC aan het langste eind trok: 2-1.

FC Groningen Live

FC Groningen-FC Twente is zondag live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Niiwino Geertsema vanaf 14.00 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Azing Griever. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.

Liveblog

Daarnaast is het duel te volgen via het liveblog in de app en op de website. FC Groningen-FC Twente begint zondag om 14.30 uur.

FC op Facebook

De stemming onder supporters wordt rond de wedstrijd gepeild via Facebook Live. Daarnaast geven enkele supporters online hun mening in onze rubriek 'De twaalfde man'.

Deze elf spelers staan vermoedelijk in de basis:

Padt; Te Wierik, Memisevic, Reijnen, Warmerdam; Drost, Bacuna/Jenssen, Doan ; Idrissi, Veldwijk, Mahi.