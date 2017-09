Lopend Vuur: Ik ben gelijk de eerste keer geslaagd

Meer dan vijftig procent van de examenkandidaten zakt bij de eerste poging, blijkt uit cijfers van het CBR. Reden: het niveau van de rijexamenkandidaten zou te slecht zijn.

Het CBR, de Vereniging Rijschool Belang, de Federatie Autorijschool Management en de Bovag hebben een noodkreet gestuurd naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Er wordt gepleit voor betere kwaliteitscontrole van rijscholen en instructeurs. Zo zouden in de toekomst alleen maar kandidaten op het examen moeten worden toegelaten die ook echt kans maken om te slagen.

