Bedum wil ouders van ongeneeslijk ziek jongetje helpen

Bedum wil de ouders van de doodzieke Amir helpen. Het college gaat kijken of het mogelijk is dat de ouders hun kind kunnen bezoeken.

ChristenUnie-raadslid Bernd de Jong wilde graag weten wat het college aan de situatie kan doen. De 10-jarige Amir lijdt aan een zeldzame, dodelijke stofwisselingsziekte en wordt verzorgd in een verpleeghuis in Bedum.

Niet terug naar Emmen

De Raad van Kinderbescherming heeft het jongetje bij de ouders weggehaald. Van de kinderrechter mag het kind niet terug naar Emmen waar zijn ouders op dit moment in een asielzoekerscentrum verblijven. De zorg voor het kind zou onder de maat zijn.

We moeten terughoudend zijn. Dit is geen zaak van de gemeente Menne van Dijk - wethouder Bedum

Humaan oogpunt

'Het is schrijnend dat ouders hun zieke kind niet frequent kunnen bezoeken. Maar we moeten wel terughoudend zijn. Dit is geen zaak die onder de gemeente valt', vertelt wethouder Menne van Dijk (ChristenUnie). 'Vanuit humaan oogpunt gaan wij informeren of we wat aan deze situatie kunnen doen.'

Schrijnend verhaal

De wethouder gaat contact zoeken met de ouders, de kinderrechter, de instelling waar het kind verblijft en de gemeente Emmen. 'Het verhaal zoals we die nu kennen is schrijnend en we gaan kijken of we kunnen bemiddelen.'

