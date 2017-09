Donar speelt Europese wedstrijd 'voor 99 procent zeker' in Leek

Als het aan Donar en de gemeente Leek ligt, spelen de Groningse basketballers de eerste Europese thuiswedstrijd in de poulefase in de Topsporthal in Leek. De Europese basketbalbond (FIBA) moet nog wel toestemming geven.

'Ik weet voor 99 procent zeker dat we in Leek spelen', zegt Donar-voorzitter Jannes Stokroos. 'Die ene procent hangt af van de FIBA, die ons ingediende plan moet goedkeuren.'

Almere?

Ook Almere werd gezien als mogelijke uitwijklocatie, maar op initiatief van basketballiefhebber en de burgemeester van Leek, Berend Hoekstra, werd Leek als locatie onderzocht.

'Technisch mogelijk'

'We hebben in de afgelopen weken met de gemeente Leek overlegd en technisch is het mogelijk om in Leek te spelen', vervolgt Stokroos. 'Het gaat daarbij onder andere om vloerindeling, zaalindeling, licht, geluid.'

'Verwacht positief antwoord'

Stokroos is hoopvol gestemd: 'Ik denk dat wij aan alle eisen voldoen en verwacht een positief antwoord. Dat zal er volgende week wel komen, denk ik.'

Supporters

Voor de supporters is dit erg goed nieuws, beseft de voorzitter zich: 'Geweldig! We zijn ook al in overleg met de supportersvereniging over de tribunes. Ik denk dat we zo'n 3.100 mensen kwijtkunnen. En naar Leek is bijna hetzelfde als dat je van huis naar MartiniPlaza rijdt', besluit Stokroos.

De eerste wedstrijd in de poulefase is op woensdagavond 18 oktober.

