Veel hardrijders op de Hoofdweg

De Hoofdweg in Scharmer (Foto: Google Streetview)

Bewoners in Scharmer hebben gelijk. Automobilisten die over de Hoofdweg in het dorp rijden, doen dat vaak in een veel hoger tempo dan de toegestane 60 kilometer per uur.

Dat constateert de politie Slochteren op Facebook, die zegt te hebben gecontroleerd op verzoek van de bewoners. De politie stelde de lasergun in op een snelheid van 75 kilometer per uur; 15 kilometer hoger dan de toegestane snelheid dus. Van de 66 bestuuders die de politie controleerde, reden er zeven harder dan 75 kilometer per uur. De snelst rijdende bestuurder tikte zelfs 89 kilometer aan.