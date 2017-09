Negentien schademeldingen na opspattende steentjes op A28

Rijkswaterstaat heeft tot nu toe negentien schademeldingen binnengekregen van mensen die schade hebben geleden door steengruis op de A28, tussen De Punt en Tynaarlo.

Op dat wegdeel werd woensdagnacht de bovenste laag asfalt weggefreesd. Toen automobilisten de dag erna over de weg reden, kwam er veel steengruis vrij. Dit zorgde bij een aantal auto's voor schade.

Volgens Rijkswaterstaat is nog altijd niet duidelijk waardoor er meer steentjes vrijkwamen dan de bedoeling is. De aannemer doet daar nog steeds onderzoek naar.

'Als je je maar aan de snelheid houdt'

Ook donderdagavond is weer een laag asfalt weggefreesd, maar dat zou niet tot nieuwe problemen hebben geleid. 'Onze weginspecteur heeft de weg vanochtend nog gecontroleerd. Als je je ter plekke gewoon aan de maximumsnelheid van 70 kilometer per uur houdt, is er niets aan de hand. Maar we zien dat veel mensen er te hard rijden', zegt woordvoerder Baudina Schaafsma van Rijkswaterstaat.

Zaterdag nieuwe werkzaamheden

Zaterdag wordt het traject tussen De Punt en Tynaarlo opnieuw geasfalteerd. Daarna volgt nog het stuk tussen Tynaarlo en het Noord-Willemskanaal. Op zaterdag 7 oktober moet de opknapbeurt van de A28 klaar zijn. 'De weg kan dan weer tien jaar mee', aldus Schaafsma.

